Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü Yunanistan'a da sıçradı
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Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü Yunanistan'a da sıçradı

03.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:50

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğrayan türüne Yunanistan'da da rastlandı. İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında mutasyonlu virüs tespit edildi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) henüz etkisini yitirmeden İngiltere'de virüsün mutasyona uğrayan türü tespit edildi. Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen mutasyonlu virüs hızla Avrupa'ya yayılırken, sınırımıza kadar dayandı.

Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği bildirildi.

5 YUNAN VE BİR İNGİLİZ VATANDAŞINDA TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların karantina oteline nakledildiğini söyleyerek, yarın yapılması beklenen Kovid-19 Uzmanlar Komitesi toplantısında salgındaki güncel duruma ilişkin verilerin yanı sıra bu yeni vakaların da değerlendirileceğini dile getirdi.

YUNANİSTAN'DA SON DURUM

Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 390 Kovid-19 vakası ve 36 ölüm kaydedildiği belirtildi. Yunanistan'da solunum cihazına bağlı Kovid-19 hasta sayısının 421 olduğu açıklandı. Ülkede salgının başından bu yana 140 bin 9 vaka ve 4 bin 957 ölüm kaydedildi.

TÜRKİYE DAHİL 38 ÜLKEYE SIÇRADI

Mutasyona uğrayan koronavirüsün şimdiye kadar görüldüğü ülkeler şu şekilde:

"Türkiye, ABD, Pakistan, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Şili, Finlandiya, İrlanda, Norveç, Almanya, İzlanda, Malta, Belçika, Güney Kore, İzlanda, Singapur, Japonya, Tayvan, Brezilya, Avustralya, Vietnami Hindistan, Kanada, İsrail, BAE, Zambiya, Lübnan, Portekiz, Ürdün, Nijerya, Günay Afrika, Çin ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong"

Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü Yunanistan'a da sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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