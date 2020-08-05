Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
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Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor

İtalya'da koronavirüs tedavisi gören hastalara, tedavilerinden bir ay sonra psikiyatrik semptomlarını belirlemek amacıyla klinik muayene ve anket yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda ürküten bir gerçeği ortaya koydu; hastaların yarısından fazlası tedaviden sonra psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor.

05.08.2020 01:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 01:08

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İtalya'da Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmada, bu kişilerin yüzde 55'inin hastane tedavisinden bir ay sonra depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıklar yaşadığı belirlendi.

Araştırma için, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 402 kişiye, hastane tedavilerinden bir ay sonra psikiyatrik semptomlarını belirlemek amacıyla klinik muayene ve anket yapıldı. Yaş ortalaması 57,8 olan bu kişilerin yüzde 55'inin en az bir psikopatolojik bozukluk yaşadığı tespit edildi.

KAYGI BOZUKLUĞU, UYKUSUZLUK, DEPRESYON

Hastane tedavisinden bir ay sonra Kovid-19 hastalarının yüzde 42'si kaygı bozukluğu, yüzde 40'ı uykusuzluk, yüzde 31'i depresyon, yüzde 28'i travma sonrası stres bozukluğu, yüzde 20'si obsesif kompulsif bozukluk belirtileri gösterdi. Geçmişte psikiyatrik rahatsızlık yaşamış olan Kovid-19 hastalarında bu belirtiler daha yüksek oranda görüldü. Hastaların psikiyatrik geçmişlerinin yanı sıra, Kovid-19 tedavisi için hastanede yattıkları sürenin de sonuçlar üzerinde etkili olduğu belirlendi. Psikopatolojik bozukluk belirtileri, kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek seviyede bulundu.

PSİKOLOJİK ETKİLER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİYLE BAĞLANTILI

Araştırmacılar, bu psikolojik etkilerin bağışıklık sisteminin virüse verdiği tepkiyle de bağlantılı olabileceğini belirtti. Enflamasyon düzensizliği görülen hastalıkların, psikiyatrik rahatsızlıklarla bağlantısının daha detaylı araştırılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, toplumsal izolasyon, ölümcül olabilecek bir hastalığa yakalanmanın yarattığı psikolojik etki, hastalığı başkalarına bulaştırma endişesi ve damgalanma korkusu gibi stres faktörlerinin de bu psikiyatrik bozukluklara yol açabileceği belirtildi.

Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
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