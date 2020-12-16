Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bulaşıcılığına yönelik yeni bir araştırma yapıldı. Pekin'de bulunan Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan araştırmada, virüsün kapalı ortamlarda, özellikle de koridor gibi dar alanlarda daha hızlı yayıldığı tespit edildi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 645 bin 161 kişi hayatını kaybetti, 74 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; salgını bitirmek için geliştirilen aşılara onay verilmeye başlansa da, dünya nüfusuna yetecek aşı üretmek için hala uzun bir yol var. Bu da koronavirüsten korunmak için tedbirleri elden bırakmamayı gerektiriyor.

DAMLACIKLAR KENE GİBİ YAPIŞIYOR

Bu kapsamda virüsün bulaşıcılığına yönelik yeni araştırmalar da ortaya çıktı. Pekin'de bulunan Çin Bilimler Akademisi, virüsün kapalı ortamlarda, özellikle de koridor gibi dar alanlarda nasıl yayıldığına ilişkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Uzmanlar, 1.80 boylarında ve saniyede 1.5 metre hızla yürüyen bir adamı baz aldı. Söz konusu örnekte maske takmayan ve koronavirüsü taşıyan adam, öksürerek havaya damlacıklar yoluyla virüsü bırakıyor. Damlacıklar, yürümeye devam eden adamın oluşturduğu hava akımıyla birlikte bel seviyesindeki yükseklikte onu takip ediyor ve kene gibi yapışıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE DAHA YÜKSEK

1.2 metre ve 6 metre genişliğindeki iki farklı koridor üzerinden simülasyon oluşturan uzmanlar, 6 metrelik koridorda virüsün görünmez bir kuyruk gibi daha uzun süre kişiyi takip ettiğine dikkat çekti. Yetişkinlerde bel seviyesindeki yüksekliğin çocuklarda baş bölgesine geldiğini belirten uzmanlar, bu sebeple çocukların daha büyük risk altında olduğunu vurguladı.

YÜRÜRKEN DAHİ SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA DİKKAT EDİLMELİ

Araştırmacılar, yürürken dahi sosyal mesafe kuralına uymanın ve maske takmanın öneminin bu çalışmayla bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade ediyor.