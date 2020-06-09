Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel koronavirüs verilerini paylaştığı açıklamasında en çok merak edilen konulardan olan "Virüsün etkisi zayıfladı mı?" sorusuna yanıt verdi. Koca, "Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 4 bin 729'a ulaştı. Toplam vaka sayısı ise, bugün tanı konan 993 kişi ile birlikte 172 bin 114'e yükseldi.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısına dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 218 kişi sağlığına kavuştu. Bununla birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.

"VİRÜSÜN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL VERİ YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var" ifadesini kullanan Koca, şöyle devam etti: "Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir."