Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı

19.10.2020 19:46 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:05
Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı

Norveçli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün farklı bir türünü tespit etti. Virüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğu kaydeden uzmanlar, mutasyon geçirdiğini de aktardılar.

Norveç'in Trondheim Belediyesi Başhekimi Tove Rosstad, "Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz. Bugüne kadar Norveç'in genelinde bu tür virüs yoktu. Uluslararası veri tabanı incelendi, orada da bu türe rastlanmadı" açıklamasında bulundu.

Bulaşma hızının daha yüksek olduğu tespit edildikten sonra virüsün mutasyon geçirdiğine kanaat getirdiklerini kaydeden Rosstad, vaka sayısının giderek artacağını da sözlerine ekledi.

TÜM VAKALARDA HASTALIK HAFİF SEYREDİYOR

Trondheim'de geçen hafta sonu, yedisi 20 yaş üstü gençler olmak üzere 8 yeni vaka kaydedilmişti. Tüm vakalarda hastalığın hafif seyrettiği kaydedildi.

GECE KULUBÜNDEN YAYILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Geçen hafta şehirde yaklaşık bin kişinin karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı. Bu insanların büyük kısmı 'Küçük Londra' adlı yerel gece kulübünü ziyaret etmişti. Belediye yönetimi, şehirdeki durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

16 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ

Norveç'te bugüne kadar toplamda 16 bin 400 kişi koronavirüse yakalanmış, 278 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir
Koronavirüsün uzun dönemli etkileri, dört sendroma bağlı olarak vücutta kalıyor
Koronavirüsün uzun dönemli etkileri, dört sendroma bağlı olarak vücutta kalıyor
Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü
Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yasmin Erbil Didem Soydan İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Fransa Kıbrıs Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı - Trondheim
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 20:05:51. #1.15#
title