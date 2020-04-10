Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu Koronavirüse yakalanarak 21 gün yoğun bakımda tedavi gören sunucu Burak Akkul, dün sosyal medya hesabından video paylaşarak virüsü yendiğinin müjdesini verdi. Sağlık durumu iyi olan Akkul, telefonla bağlandığı canlı yayında hastalıktan uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve şu an Türkiye'de bu şekilde iyileşen ilk kişi olduğunu söyledi.

TEVE2 ekranlarında Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, koronavirüse yakalandı. 21 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan ve virüsü yenen Burak Akkul, fizik tedavi için kalmaya devam ettiği hastanede yaşadıklarından bahsetti.

"ATEŞ 42'YE VURMUŞTU, ÖKSÜRÜK YOĞUNDU"

Hastalığı yenen ve taburcu olmayı bekleyen Burak Akkul, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak şunları anlattı: "İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik. Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye'ye. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6. vaka açıklanmıştı. Ateş 42'ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Senede bir iki defa seyahatlerden öksürüklü ateşle dönüyordum ve antibiyotik alıp geçiyordu. Tekrar bu oldu sandım, insan kendine konduramıyor. Tonsilit var, bademcik iltihabı önce o sandım ama sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik.

"TÜRKİYE'DE ENTÜBE YÖNTEMİYLE KURTULAN İNSANLARDAN BİRİYİM"

"Entübe denilen uyutulma yöntemiyle kurtuldum. Bu şekilde hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye'de. 21 gün uyutuldum. 21 gün sonra uyandığımda o aradaki sanrı ile gerçek dünyaya geçiş zor, hala becerebilmiş değilim. Çok maceralı bir durum, araya kaçırılma sokmuşum ama onların hiç biri olmamış aslında. Adapte olacağım herhalde. Siz anlamıyorsunuz çeşitli sanrılar görüyorsunuz ama geride kalan ve hasta olmayan yakınlarınız için daha zor diye düşünüyorum. 21 gün uyanınca bir çok şeyin olduğunu görüyorsunuz."

FİZİK TEDAVİ SÜRECİ BAŞLIYOR

"Eşim Seda ve ben de çift negatif raporumuz var. Artık bulaşma ihtimalimiz yüzde sıfır şu anda. Şu anda fizik tedavi süreci var. Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor. Onları düzeltmek gerekiyor."