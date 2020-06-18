Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi

Koronavirüsün varlığını reddeden, aşırı muhafazakâr bir Rus rahip, kadınlara ait bir manastırı zorla ele geçirdi.

Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
18.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:20

Koronavirüsün varlığını reddeden, aşırı muhafazakar bir Rus rahip, kadınlara ait bir manastırı zorla ele geçirdi.

Rahip Sergey Romonav, Salı günü Yekaterinburg kentinin dışındaki Sredneuralsk Manastırına girdi.

Manastırı yöneten başrahibe ve bazı rahibeler manastırı terk ederken, binanın etrafında silahlı muhafızlar devriye geziyor.

Rahip Sergey, ayrılmasını istiyorsa Rus Ortodoks Kilisesi makamlarının "manastıra saldırması gerektiğini" söyledi.

Polis Çarşamba günü manastıra gitti, ancak herhangi bir tutuklama olmadı.

Tartışmalı din adamının vaaz vermesi, geçen Nisan ayında yasaklanmış ve geçen ay halkı kamu sağlığı talimatlarına uymamaya teşvik ettiği için, haç takması yasaklanmıştı.

Rahip Sergey, 2000'li yılların başlarında Sredneuralsk Manastırı'nın kurulmasına yardımcı olmuştu ve yüzlerce destekçisi yıllar boyunca vaazını dinlemek için manastıra gitti.

Rus makamları, 13 Nisan'da salgın nedeniyle kiliseleri kapatmış ve bu ay tekrar açılmıştı.


haberler.com/haber/2020/06/18/koronavirusu-reddeden-rus-rahip-bir-manastiri-2-13338475_o.jpg"/>


Manastırda neler oluyor?

Rahip Sergey, koronavirüs salgınını "uydurma salgın" diye nitelemiş ve kiliseleri kapatan yetkilileri "deccalin öncülleriyle birlikte çalışmakla" suçlamıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Mayıs'ta görevden aldığı Rahip Sergey'in kaderine bir kilise mahkemesi karar verecek.

Ancak Rahip Sergey, Pazartesi günü yapılan duruşmada vicdanının rahat olduğunu ve kendisini Sredneuralsk Manastırı'ndan sadece güç kullanarak çıkartabileceklerini söylemişti. Rahip Sergey, duruşmanın ertesi günü, manastırın kontrolünü ele geçirdi.

Rus medyasındaki haberlere göre, manastırın etrafında devriye gezen silahlı muhafızlar, Ukrayna'daki savaşta yer alan eski askerler.

Gazetecilerin bölgeye girmesi yasaklandı, ancak içeri girmeyi başaran Rus Novaya Gazeta gazetesinin muhabiri Rahip Sergey ile görüştü.,

Rahip "Psikoposluk benim hizmet vermemi, konuşmamı yasakladı. Ama ben konuşmakla kutsandım" dedi.

Rahip Sergey'in ikinci duruşması 26 Haziran'da yapılacak.

Yekaterinburg Psikoposluğu, 2005'ten bu yana manastırı yöneten Başrahibe Varvara'nın "gereksiz kavgadan kaçınmak için geçici olarak ayrıldığını" ve rahibin gelecek duruşmaya kadar olan zamanı "kendini ıslah ve tövbe etmek için kullanması gerektiğini" söyledi.

Rahip Sergey kimdir?

Eski polis, Rahip Sergey, cinayet suçundan 13 yıl hapis yatmıştı. Ancak destekçileri bunu reddediyor. 1990'ların sonlarında salıverildi.

Rahip, son Rus Çarı İkinci Nikola'ya atfen adını resmen, Nikolay Romanov yaptı. Eski imparator ve ailesinin 1918'de öldürülmelerinin ardından, Yekaterinburg'un dışına, Sredneuralsk'ın bulunduğu bölgeye gömüldüğü düşünülüyor. Rahip Sergey de kilisedeki tartışmalı "çara tapanlar" hareketinin liderlerinden biri.

Rahip Sergey, geçmişte de sayısız tartışmalı iddiada bulunmuştu. Bunlar arasında, Deccal'in yakında Rusya lideri Vladimir Putin'in mevkidaşı olarak geleceğini savunmuştu. Rahip ayrıca, aile içi şiddet ve Yahudi karşıtı vaazlar vermeye yönelik yasalara da karşı çıkmıştı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı Haber
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı Haber
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Haber
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Haber
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Haber
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Haber
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:20:40. #1.15#
title