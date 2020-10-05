Koronavirüsü hiçe sayarak partilere katılan Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz
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Koronavirüsü hiçe sayarak partilere katılan Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz

05.10.2020 20:50 | Son Güncelleme: 05.10.2020 21:07

Koronavirüs salgını sürerken katıldığı ev partileriyle tepki toplayan Şeyma Subaşı, eleştirilere yanıt verdi. Subaşı, "Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını devam ederken sık sık katıldığı partilerle eleştirilen Şeyma Subaşı, isyan etti. Subaşı, "Restoranlar kaça kadar açık ve içinde yüzlerce insan yok mu? Bırakın da kendi aramızda birazcık eğlenelim. Aptal değiliz kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz. Sadece eğleniyoruz!" ifadelerini kullandı.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN PARTİSİNE KATILMIŞTI

Subaşı, geçen haftalarda Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şevval Şahin'in düzenlediği bir partiye katılmış, parti sonrasında 10 kişinin testi pozitif çıkmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN DE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Şevval Şahin'in geçtiğimiz günlerde, abartıldığı kadar vakanın olmadığını dile getirmesi bazı sosyal medya kullanıcılarını kızdırmıştı. Şahin'e, "Cehalet artık her yerde", "Sizin gibiler parti yapsın, düğün yapsın diye sağlık çalışanları perişan oluyor. O zaman hastanelere gitmeyin", "Allah akıl fikir versin, hastalığın ciddiyetini fark edemeyen insanlara", "Hastalık ciddi olabilir de, olmayabilir de ama her insan sorumlu olmak zorunda" gibi yorumlar yapılmıştı.

Koronavirüsü hiçe sayarak parti düzenleyen Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz
Koronavirüsü hiçe sayarak parti düzenleyen Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz
Koronavirüsü hiçe sayarak parti düzenleyen Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz
Koronavirüsü hiçe sayarak partilere katılan Şeyma Subaşı: Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz
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