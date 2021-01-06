Son dakika gündem: Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür
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Son dakika gündem: Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür

06.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:39
Son dakika gündem: Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür

Edinilen son dakika haberine göre Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkürADANA'da koronavirüse yakalanan ve zorlu geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kendisi ile ilgilenen tüm sağlık...

Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür

ADANA'da koronavirüse yakalanan ve zorlu geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kendisi ile ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına okuduğu şiir ile teşekkür ederek taburcu oldu.

Yılbaşı öncesi rahatsızlanan, yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan 2'nci sınıf öğrencisi Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Covid Servisi'nde tedaviye alındı. Tedavi süreci oldukça zorlu geçen Elif Liva Acar'da Covid-19'a bağlı multi inflamatuar sendrom gelişti. Kalp, akciğerler, böbrekler, beyin, deri, gözler veya gastrointestinal organlar dahil olmak üzere pek çok farklı organın iltihaplanabileceği bir tablo oluşturan bu sendroma karşı uygulanan tedavilere yanıt veren minik Elif, hastalığı atlatarak yeniden sağlığına kavuştu.

PROF. DR. ALABAZ: COVİD-19 ÇOCUKLARDA DA AĞIR DÜZEYDE SEYREDEBİLİR 

'Bir hafta içerisinde taburcu olmasına karar verilen Acar, bu süreçte kendisini sağılığına kavuşturan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına yazdığı şiir ile teşekkür etti. Duygu dolu anlar yaşayan Çocuk Covid Servisi çalışanları ise minik Elif'i alkışlarla hastaneden uğurladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, Covid-19 hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkati çekerekElif Liva Acar'ın da böyle bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Alabaz, Minik Elif'in yaşadığı süreci tıp dilinde Covid geçiren çocuklarda ağır bir immunolojik reaksiyon olan multi inflamatuar sendrom diye de tanımlanabileceğini belirtti.

Son dakika gündem: Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür
Son dakika gündem: Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür
Son dakika gündem: Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür
Son dakika gündem: Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür
Son dakika gündem: Koronavirüsü atlatan minik Elif'ten sağlık çalışanlarına şiirli teşekkür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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