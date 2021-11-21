Koronavirüsten ölen kızıyla aynı kaderi paylaşan baba, toprağa verildi

BAFRA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde koronavirüsten ölen hemşire kızı Meral Arbağ'ın (42) cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen, yaklaşık 1 yıl sonra kendisi de aynı hastalıktan yaşamını yitiren Burhan Taş (68) toprağa verildi.

Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, koronavirüs nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti. Kızının cenazesinde, "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen Burhan Taş da bu yıl 14 Kasım'da koronavirüse yakalandı. 2 doz aşı olduğu öğrenilen Taş, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Burhan Taş'ın oğlu Mustafa Taş (40) "Tarifsiz bir acı. Bu illet yüzünden ailemizden 2 kişiyi toprağa verdik. İnşallah, bir an önce biter de kurtuluruz. Allah hayatını kaybeden herkesin mekanını cennet etsin, çok zor" diye konuştu.