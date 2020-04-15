Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Baş'ın cenazesinde tabutunun üzerindeki siyah örtü merak konusu olurken detaylar ortaya çıktı. Baş'ın tabutunun üzerine örtülen siyah örtünün Hz. Hüseyin'in türbesinden geldiği

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, hayatını kaybettiği memleketi Trabzon'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazında herkesin dikkatini tabuta örtülen siyah örtü çekti.

İMAM HÜSEYİN'İN TÜRBESİNDEKİ ÖRTÜ

3 Kasım 2013 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Gadir-i Rum Bayramı" etkinliğine İran'dan gelen bir heyet tarafından bu örtü Haydar Baş'a hediye edilmişti. Haydar Baş İranlılar tarafından 7 yıl önce kendisine hediye edilen bu siyah örtü için o dönem şöyle demişti: İmam Hüseyin Efendimizin türbesindeki örtünün bize emanet edilmesi kelimelerle izah edilemeyecek kadar büyük bir husustur, büyük bir servettir, büyük bir hazinedir. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Bu örtü, Hamse-i Âli Abâ'nın yani Cenabı Peygamber Efendimizin torunlarını, kızını, oğlunu altına aldığı abayı temsil eden bir işarettir, bir ifadedir. Ben bunu böyle görüyorum. Yüce Türk milletini bu örtünün altında hep beraber bir araya gelmeye davet ediyorum."

ÖRTÜ İRAN'IN NECEF ŞEHRİNDEN GETİRİLDİ

Öte yandan BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında siyah örtünün sırrını şöyle anlattı: "Hz. Ali efendimizin türbedarı olan bir arkadaşımız İmam Hüseyin efendimizin türbesinden hediye etmişlerdir. İmam Hüseyin efendimizin türbesindeki örtüdür o. Necef'ten geldi. Prof. Baş Alevi-Sünni-Şii kardeşliğini ortaya koyan bir insandı. Sadece söylemle değil akademik yönleriyle de ortaya koydu."