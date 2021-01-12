Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı
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Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı

12.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:53
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı

SAMSUN'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir ay içinde dayıları Teyfik Akbaş (70) ile yaşamını yitiren esnaf Kenan Emirhan (40), özel hastanede görevli doktor Necati Emirhan (36) ve öğretmen Selman Emirhan (33) kardeşlerin ardından halaları Mesure Akbaş da (72) koronavirüs tedavisi...

SAMSUN'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir ay içinde dayıları Teyfik Akbaş (70) ile yaşamını yitiren esnaf Kenan Emirhan (40), özel hastanede görevli doktor Necati Emirhan (36) ve öğretmen Selman Emirhan (33) kardeşlerin ardından halaları Mesure Akbaş da (72) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu.

Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, bir ay önce koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan'ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan'ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, 9 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

HALALARI DA KURTARILAMADIKoronavirüs nedeniyle aynı aileden 23 Aralık'ta hayatını kaybeden Teyfik Akbaş'ın ardından Emirhan kardeşlerin halaları Mesure Akbaş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Vefat eden Emirhan kardeşlerin annesi Fatma Emirhan'ın ise koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu olduğu öğrenildi.1 ay içinde 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu.

Yaşamını yitiren Mesure Akbaş'ın cenazesi bugün Çarşamba'da bulunan memleketi Muştalı köyünde toprağa verilecek.


- Kara
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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