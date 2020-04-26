Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsten hayatını kaybeden Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu babası için anma çağrısı yaparak, "Bu sıkıntılı günler geçtikten sonra babamın mezarına gitmek için bir gün belirleyelim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu babası için anma çağrısı yaptı.

"HERKES KAŞKOLUNU TAKIP GELSİN"

Çağrısını Twitter hesabından duyuran Onur Taşcıoğlu "Bu sıkıntılı günler geçtikten sonra babamın mezarına gitmek için bir gün belirleyelim" dedi. Mezar başı anması için "Herkes kaşkolunu takıp gelsin" diyen Onur Taşcıoğlu, babası için içinde kalan tek şeyin bu olduğunu dile getirdi.

KORONAVİRÜS SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Cemil Taşcıoğlu Çapa'da dahiliye uzmanı olarak görev yaptığı dönemde koronavirüs kapmış ve bir süre koronavirüs tedavisi görmüştü. Ölümcül virüse yenik düşen 67 yaşındaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

KAŞKOL PAYLAŞIMI

Onur Taşçıoğlu, babasının mezarını ziyaret ettikten sonra mezarı başına bağladığı kaşkol ile sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuştu.