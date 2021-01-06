Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu
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Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu

06.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:31
Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde koronavirüsten hayatını kaybeden Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya için MÜSİAD Gebze Şubesi tarafından online mevlit okutuldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde koronavirüsten hayatını kaybeden Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya için MÜSİAD Gebze Şubesi tarafından online mevlit okutuldu. Görüntülü konuşma yöntemiyle gerçekleştirilen mevlide ilçe protokolü yoğun katılım gösterdi.

Gebze'de özel bir hastanenin 20 yıldır başhekimliğini yapan Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya, 27 Aralık'ta koronavirüsten hayatını kaybetti. MÜSİAD Gebze Şubesi tarafından dün gece görüntülü konuşma yöntemiyle Başhekim Çetinkaya için mevlit okutuldu. Kent protokolünün yoğun katılım gösterdiği online mevlitte, MÜSİAD Gebze Şubesi binasında bulunan müezzinlerin okuduğu mevlit dinlenilerek, Başhekim Çetinkaya için dua edildi.


Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu
Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu
Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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