Koronavirüsten dolayı etkinliği erteleyen üniversiteye Çinli başkonsolostan tepki: Esef duyuyorum
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Koronavirüsten dolayı etkinliği erteleyen üniversiteye Çinli başkonsolostan tepki: Esef duyuyorum

Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Sabancı Üniversitesi’nde vereceği konferansın üniversite yönetimi tarafından koronavirüs sebebiyle ertelendiğini açıkladı.

27.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:49
Koronavirüsten dolayı etkinliği erteleyen üniversiteye Çinli başkonsolostan tepki: Esef duyuyorum

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 'nde vereceği konferansın üniversite yönetimi tarafından koronavirüs sebebiyle ertelendiğini açıkladı.


Başkonsolos Wei "Virüs hiçbir zaman korkunç değil, asıl korkunç olan paniktir. Daha korkunç olan, bağımsız olarak düşünememek ve insanlar ne dediyse ona inanmaktır." diyerek üniversite yönetimini eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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