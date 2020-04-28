Koronavirüsten daha ölümcül hastalıklar aşı ile önleniyor
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Koronavirüsten daha ölümcül hastalıklar aşı ile önleniyor

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, "Aşısı yapılageldiği için görülmediğinden unutulan difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kabakulak, zatürre ve menenjit gibi hastalıklar, koronavirüsten (Kovid-19) bile daha tehlikeli ve ölümcül.

Koronavirüsten daha ölümcül hastalıklar aşı ile önleniyor
28.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:40

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, "Aşısı yapılageldiği için görülmediğinden unutulan difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kabakulak, zatürre ve menenjit gibi hastalıklar, koronavirüsten (Kovid-19) bile daha tehlikeli ve ölümcül." ifadelerini kullandı.

Bostancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Aşı Haftası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Musa Bostancıoğlu, aşısı yapılageldiği için görülmediğinden unutulan difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kabakulak, zatürre ve menenjit gibi hastalıkların koronavirüsten bile daha tehlikeli ve ölümcül olduğunu vurguladı.

Aşısı olmayan bir hastalığın dünyaya yayılarak salgın yapabildiğine ve aşıların ne kadar önemli olduğuna koronavirüs pandemisinde bir kez daha şahit olunduğuna işaret eden Bostancıoğlu, "Aşı ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı sayesinde dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon hayat kurtuluyor"

Bostancıoğlu, aşılar sayesinde dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insanın ölümden kurtarıldığını hatırlatarak, "Hastanelerde veya aile sağlığı merkezlerinde (sağlık ocaklarında) önceden sınırlı sayıda randevu verilerek yığılmalar önlenip sosyal mesafeyi koruyarak hastaların bulunduğu yerlerden farklı odalarda hijyen ve sterilite kuralları çerçevesinde bebeklerinizi güvenle aşılatabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını önlemek ve kitlesel bağışıklık kazandırmak adına ebeveynleri aşıya teşvik ettiklerini belirten Bostancıoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumda aşılı bireylerin sayısı arttıkça aşılanmamış kişilerin hastalık etkeni ile karşılaşma ihtimali ve hastalığın o toplumda görülme sıklığı azalır. Aşılardan beklenen yararın ortaya çıkabilmesi ve bu sayede toplumun bulaşıcı hastalıklardan korunması için aşılanma oranlarının istenilen düzeye çıkarılabilmesi gerekir. Hedef yaş grubunda aşılanma oranı yüzde 95'in üzerine çıkar ve bu düzey sürdürülürse toplumsal bağışıklık sağlanmış olur. Toplumsal bağışıklık sağlanan bir ülkede o bulaşıcı hastalık salgın oluşturamaz, zamanla yok olur. Aşı tüm dünyada düzenli uygulanırsa kıtadan kıtaya geçip pandemiler de yapamaz."

Bostancıoğlu, her ilaçta olduğu gibi aşılarda da bazı yan etkilerin ve riskli durumların söz konusu olduğunu aktararak, "Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşıların olası yan etkileri özenle izlenilmekte, kayıtları tutulmakta, aşıya bağlı gerçek yan etkiler ile rastlantısal olumsuzlukların yakından takibi yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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