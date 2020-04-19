Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı ABD'de koronavirüsün en çok etkilediği bölgelerden olan New York'ta, vali Andrew Cuomo, evliliklerin internet üzerinden web kamerası ile yapılabileceğini duyurdu. Cuomo, "Evlilik başvurusunu internet üzerinden yapabilir, nikahınızı Zoom ile kıyabilirsiniz" dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren bölgede yüzleri gülümseten bir açıklama yaptı. Vali Cuomo, "Artık evlenmek için bir bahane kalmadı. İsteyen vatandaşlar bunu Zoom üzerinden yapabilir" dedi.

"ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ VİDEOLAR KABUL EDİLMEYECEK"

Cuomo, evlilik başvurusu, şahitlerin başvurusu ve nikah töreni başvurularının artık internet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Video konferansın canlı olması şartı, gelin ile damadın birbirleriyle doğrudan etkileşimde olması, nikah memuru ve şahitlerin de yer alması şartının arandığı kararda, "Önceden kaydedilmiş videolar ve önceden çekilmiş görüntüler kabul edilmeyecektir" denildi.

NEW YORK'TA SON DURUM

Öte yandan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin virüsten en çok etkilenen eyaleti New York oldu. Eyalette ölümcül salgın sebebiyle 13 bin 157 kişi hayatını kaybetti.

ZOOM NEDİR?

Zoom online olarak görüşmeler, toplantılar, eğitimler, online dersler yapabileceğiniz bir platformdur. İster uygulamasını indirip, isterseniz tarayıcı üzerinden mobil, tablet ve bilgisayarlarda çalışma yapabilirsiniz. Zoom uygulaması dünya üzerine yapılan araştırmalar sonucu en iyi 200 eğitim-öğretim aracı listesine girmiştir. Zoom hem mobil cihazlarınızdan hem de bilgisayarlardan sesli veya görüntülü görüşme, online ders verme, online ders alma aracıdır.