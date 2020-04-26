Koronavirüste son durum... 26 Nisan tablosu açıklandı
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Haber

Koronavirüste son durum... 26 Nisan tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

26.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:33
Koronavirüste son durum... 26 Nisan tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum... 26 Nisan tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 889.742, toplam vaka sayısı 110.130, toplam vefat sayısı 2.805, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.776, toplam entübe hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29.140 oldu.

Bugün 99 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 3.558 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum... 26 Nisan tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

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