Koronavirüste son durum... 16 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
16.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:13
Koronavirüste son durum... 16 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.589.625, toplam vaka sayısı 148.067, toplam vefat sayısı 4.096, toplam yoğun bakım hasta sayısı 906, toplam entübe hasta sayısı 474, toplam iyileşen hasta sayısı 108.137 oldu.
Bugün 41 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 2.004 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA