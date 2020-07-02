Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü Fransa'da 62 yaşındaki bir koronavirüs hastasında 4 saati aşan istenmeyen ereksiyon tespit edildi. Buna Kovid-19 kaynaklı kan pıhtılaşmasının yol açtığı belirtildi.

Fransa'da Kovid-19 hastası bir erkekte 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildi. Söz konusu belirti ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) internet sitesinde yer alanKovid-19'un 12 belirtisinden biri değil.

Ancak Amerikan Acil Tıp Dergisi (American Journal of Emergency Medicine) adlı hakemli tıp dergisinde yayımlanan vaka raporunda durum doğrulanarak sebepleri mercek altına alındı.

TEŞHİS: İSKEMİK PRİAPİZM

Independent Türkçe'nin haberine göre Priapizm, cinsel uyarı olmaksızın uzamış, istenmeyen ereksiyon halidir ve ürolojik bir rahatsızlıktır. İskemik priapizm adlı türünde kan cinsel organdan çıkamaz, iskemik olmayan priapizmdeyse kan akışı yeterince iyi düzenlenemez.

İskemik priapizm cinsel organın çok uzun süre ereksiyon halinde kalması halinde doku hasarına neden olabileceği için acil tedavi gerektirir. Vaka raporunu Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Chesnay'de bulunan Centre Hospitalier de Versailles Hastanesi'nden bir ekip hazırladı.

Söz konusu hastanın ateş, kuru öksürük ve ishal şikayetleriyle doktora gittiği, iki gün antibiyotik kullanan adamda ciddi nefes darlığı başlayarak solunum yetmezliğinden hastaneye yatırıldığı ve solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

62 yaşındaki adamın akciğerlerinden alınan sıvı örneklerinde koronavirüs tespit edilmesin ardından, adamda tedavi sırasında belirsiz bir süredir devam eden priapism görüldü. Doktorlar adamın ereksiyon halinin 4 saati aşması üzerine müdahale ederek penisinde kan pıhtılaşması tespit etti ve iskemik priapizm teşhisi koydu.

Penisteki kan damarlarını rahatlatmak ve kan akışını sağlamak için yapılan ilaç tedavi sonrası istenmeyen ereksiyon sonlandı ve hasta 14 gün sonra solunum cihazından çıktı.

KAN PIHTILAŞMASI YENİ BİR KOVİD-19 BELİRTİSİ Mİ?

Forbes'un aktardığına göre çok sayıda Kovid-19 hastasında kan pıhtılaşması rahatsızlığı giderek artan sayıda görülmeye devam ediyor. Nisan ayında CBS kanalındaki haber bülteninde de bu durumdan bahsedilmişti.

Habere göre Kovid-19 kan pıhtılaşmasına üç nedenden dolayı yol açabilir. Bunlardan biri kan yoğunluğunun artması. Yani hastanın bağışıklık sistemi virüse yanıt verirken daha fazla beyaz kan hücresi ve kimyasal üreterek kanın kalınlaşıp yapışkanlaşmasına neden oluyor olabilir.Bir diğeriyse hiperkoagulabilite. Bunda da bağışıklık sisteminin üretti kimyasallar kan pıhtılarının daha kolay oluşmasına yol açıyor.

Son olarak buna endotel disfonksiyonu da buna neden olabilir. Endotel kalp ve diğer vücut boşlukları ile kan ve lenf damarlarının iç yüzlerini döşeyen tek sıra yassı hücrelerden oluşmuş epitel tabakasıdır.

Bağışıklık sisteminin ürettiği kimyasallar bu hücrelerin zarar görmesine böylece kan pıhtılarının oluşmasını kolaylaştırmaya neden olabilir.

Yani kısacası 62 yaşındaki hastanın istenmeyen uzun süreli ereksiyonuna Kovid-19'un neden olma ihtimali epey yüksek.