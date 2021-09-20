Koronavirüsle başlayan korku, dördüz sevinciyle sona erdi

AYNI gün hem gebelik hem de koronavirüs testi pozitif çıkan ve doğuma kadar Antalya'da sıkı takibe alınan Ayşe Kılınç (32), dördüz kızlarını sağlıklı kiloya ulaşmasının ardından memleketi Mersin'e döndü.

Mersin'in Anamur ilçesinde çiftçi İbrahim Kılınç (37) ile 1,5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç, öksürük şikayeti üzerine hastaneye giderek hem gebelik hem koronavirüs testi yaptırdı. Önce hamile olduğunu öğrenen Kılınç'ın birkaç saat sonra ise koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsü atlattıktan sonra dördüz bebekleri olacağını öğrenen Kılıç, hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşadı. Antalya'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru tarafından doğum süreci takip edilen Kılınç, hamileliğinin 32'nci haftasında ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlarını dünyaya getirdi. Bebeklere Almina Nida, Aynura Nisan, Alya Eda, Arya Ela isimleri verildi.

"Biz de öyle bir merkezde doğumu planladık. Doğumdan sonra annede pıhtılaşma, pıhtı atma ve doğum sonrası kanama gibi riskler de artıyor. Dolayısıyla bunlar için de yetişkin yoğun bakım koşullarının uygun olması gerekiyor. Bizde doğumumuzu bu koşulları sağlayan bir hastanede planladık. Yeni doğan koşulları da uygundu. Nitekim beklediğimiz gibi tüm tedbirleri almamıza rağmen annede yine de pıhtı atması oldu. Yine yoğun bakıma gitmesi gerekti. Tabii ki tüm koşullar ve uzman hekimler olunca birkaç saat içinde hasta toparlandı ve tekrar servisteki yatağına alındı. Bebekler 31-32 haftalık doğdukları için yoğun bakımda takipleri yapıldı. Yaklaşık 2 aylık oluncaya kadar bebeklerin bakımı yoğun bakımda gerçekleşti. Beslendiler, 2 kiloya yaklaşınca da taburcu edildiler. Anne de doğumdan iki gün sonra taburcu edilmişti. Şu anda hem anne hem de dördüzler sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Şu an üç aylık oldular. Her şey yolunda yeni doğanlarda görülen akciğer sorunları, göz sorunları, nörolojik sorunları, bunların hiçbiri görülmedi. Bu da aslında iyi bir perinatoloji ve yeni doğan servisi sayesinde gerçekleşti.