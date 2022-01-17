Koronavirüse yakalanmayan kişiler için kullanılan ''Covirgin'' kelimesinin sözlüğe girdiği iddiası - Haberler
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Koronavirüse yakalanmayan kişiler için kullanılan ''Covirgin'' kelimesinin sözlüğe girdiği iddiası

Koronavirüse yakalanmayan kişiler için kullanılan ''Covirgin'' kelimesinin sözlüğe girdiği iddiası
Haberler.com - Haberler | Güncel

Uluslararası bir bilim dergisi tarafından ilk olarak ortaya atılan ''Covirgin' kelimesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Pandemi sürecinde koronavirüse yakalanmayanlar için kullanılan bu kelimenin Türkçe Sözlük'te de yer aldığı iddia edildi. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor, Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde aratıldığında da bu kelimeye ulaşılmıyor.

Dünya pandemiyle mücadelede iki yılı geride bırakırken, bu süreçte birçok yeni kelime günlük hayatımıza dahil oldu. Bunlardan biri de son olarak ''Covirgin' kelimesi oldu.

KOVİD'E YAKALANMAYANLAR İÇİN KULLANILIYOR

Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Kovid'e yakalanmamayı başaranlar ''Covirgin'' olarak adlandırıldı. Yani siz de pandeminin başından bu yana hiç koronavirüs olmadıysanız ''Covirginsiniz'' demektir.

Koronavirüse yakalanmayan kişiler için kullanılan ''Covirgin'' kelimesinin sözlüğe girdiği iddiası

SÖZLÜĞE DE GİRDİĞİ İDDİASI

Son dönemlerde gündemden düşmeyen kelimeye sosyal medyada da sıkça rastlanmaya başlandı. Bazı kullanıcılar kelimenin Türkçe Sözlük'te de yer aldığını iddia etti. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor, Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde aratıldığında da bu kelimeye ulaşılmıyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Koronavirüse yakalanmayan kişiler için kullanılan ''Covirgin'' kelimesinin sözlüğe girdiği iddiası

Koronavirüse yakalanmayan kişiler için kullanılan ''Covirgin'' kelimesinin sözlüğe girdiği iddiası

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"Koronavirüse yakalanmayan kişiler için kullanılan ''Covirgin'' kelimesinin sözlüğe girdiği iddiası"
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"Uluslararası bir bilim dergisi tarafından ilk olarak ortaya atılan ''Covirgin' kelimesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. Koronaya yakalanmayanlar için kullanılan kelimenin Türkçe Sözlük'te de yer aldığı iddia edildi. Ancak kelime Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer almıyor."

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Korona, Güncel, Haber

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