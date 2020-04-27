Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
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Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
27.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım 27 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım 31 Mart günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yıldırım'ın yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

BEYKOZ'A DEFNEDİLECEK

Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım bugün ikindi vaktinde namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.

Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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