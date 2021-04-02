Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde rol alan güzel oyuncu Ceren Yılmaz koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan güzel oyuncu "Bana hiçbir şey olmaz" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Koronavirüs vakalarında günlerdir hızlı bir artış gözlenirken ünlü isimlerden de art arda kötü haberler gelmeye başladı. Duru güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Ceren Yılmaz'ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi. Daha sonra son durumu hakkında bilgi vermek için bir video paylaşan oyuncu, "Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde, öyle düşünüyorum. Siz bol bol dua edin" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

CEREN YILMAZ KİMDİR?

Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur.

Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler: "Adak" gibi yapımlarda rol aldı. Ceren Yılmaz son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterine hayat verdi.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

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