Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİYakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil'in cenazesi helallik alınması için 14 Kasım Caddesi üzerindeki evinin önüne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil'in cenazesi helallik alınması için 14 Kasım Caddesi üzerindeki evinin önüne getirildi. Tabutunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu örtü ile taraftarı olduğu Beşiktaş bayrağı konulan Pakalpakçil'in cenaze törenine İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, çevre belediye başkanları siyasi parti temsilcileri ve ailesi katıldı. Dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından Şencan Pakalpakçil, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN