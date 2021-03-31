Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı
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Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

1 çocuk annesi oyuncu Hazal Kaya, koronavirüsü yakalandı. Kısa sürede haberleri çıkan oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu süreci grip gibi geçirdiğini söyledi.

Yakın zamanda çekimlerine başlanan dizi ile hayranlarını heyecanlandıran ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaya'nın başrol olarak oynadığı dizi, çekimlere 5 gün ara verirken başarılı oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"GRİP GİBİ GEÇİRİYORUM"

Instagram hesabının hikaye kısmından makyajsız bir şekilde video yayınlayan başarılı oyuncu, "Haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli biri olmama rağmen bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen kovid oldum. Ayakta geçiriyorum, kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi geçiriyorum. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim gayet iyiyim" dedi.

Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya sağlık durumunu anlattı

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:27:08. #1.15#
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