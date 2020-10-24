Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı
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Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı

24.10.2020 23:04 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:22

İBB Sözcüsü Murat Ongun, koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarına test yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanının koronavirüs testleri pozitif çıktı. İmamoğlu'nun testinin pozitif çıkması üzerine gözler yakın çalışma arkadaşları ve ailesine çevrilmişti. Bu konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından açıklama yaptı.

AİLESİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Ongun herkesin testlerinin negatif çıktığını belirterek, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları belli oldu

İMAMOĞLU: 38 DERECE ATEŞLE HASTANEYE GİTTİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hastaneden yayınladığı video ile sağlık durumunu paylaştı. İmamoğlu, dün gece 38 derece ateşle hastaneye gittiğini ve test sonucunun negatif çıktığını söyledi.

"EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ TEST YAPTIRDIM"

İBB Başkanı, "Sıklıkla test olan birisiyim. En son çarşamba günü test olmuştum sonuç negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 21:00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 dereceyle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim" dedi.

"HAYIRLISIYLA SAĞLIMIZA KAVUŞACAĞIZ"

İmamoğlu, bugün itibariyle testin pozitif olduğu yönünde rapor oluşturulduğunu aktardı ve "Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda negatif olarak yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN DUYARLILIK GÖSTERMESİ ŞART"

Vatandaşlara uyarıda bulunan İmamoğlu, "Teması mümkün olduğunca azaltalım, herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum, İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı

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