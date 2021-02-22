Koronavirüse yakalanan Demet Akalın yaşadıklarını anlattı: Kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı!

Demet Akalın kızı ve hayat arkadaşı Okan Kurt koronavirüse yakalanınca karantina sürecine girdi. Okan Kurt'a göre süreci hafif atlatan Akalın, evde yaşadıklarını izleyicilerle paylaştı. Zor günlerinde arkadaşlıklarını da gözden geçiren ünlü şarkıcı çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İşte Demet Akalın'ın açıklamalarından satır başları...

Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum.

Okan'ın oyun oynadığı yerdekiler, bizi bir hafta sonra 'Hastanede yatıyoruz' diye aradı. Sinirlerim bozuldu onu duyunca, bu çok büyük bir vebal. Aşı olmadığım için de kendime kızgınım.

BEN HAFİF ATLATTIM

Okan sporcu olmasına rağmen bu süreci biraz ağır geçirdi. Zaten onun pozitif olduğunu duyunca kendimi hazırlamıştım, hemen C vitamini serumlarına başladım. Belki de o yüzden hafif atlattım

"Bana Uludağ'a gitmeseydin' de diyebilirsiniz hatta istediğinizi yazın ama bu virüs illa ki sizi buluyor. Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık.

Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun değil mi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, bana bitkisel ilaçlar yolladı.

BOL BOL SU İÇTİM

Sırtımda bir ağrı vardı sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim. Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Tüm hastalara, herkese acil şifalar diliyorum

SERKAN KAYA'YI SİLDİM!

Öte yandan şarkıcının "En yakınlarımı bile sildim" sözü, akıllara; Esra Balamir ile birbirlerini takipten çıkarmaları ve ardından yaptıkları paylaşımları akıllara getirdi.

Akalın, sosyal medya hesabından 'İyisin diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en geri zekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok!' paylaşımını yapmış; şarkıcının ardından Balamir de "Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor" şeklinde bir gönderi yayınlamıştı.

Akalın, programda kendisini aramayan Serkan Kaya ile küstüğünü de açıkladı.

Kaynak: Hürriyet