Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten geçmiş olsun mesajı
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Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet cephesinden ilk geçmiş olsun mesajı DEVA lideri Ali Babacan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Babacan, "Geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi. Babacan'ın ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde arabulucuk için Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sabah yurda döndü. Zonguldak'ta yapımı tamamlanan tünelin açılışına video bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi ve kendisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet cephesinden geçmiş olsun mesajları da gecikmedi. DEVA lideri Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
Babacan'ın yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.