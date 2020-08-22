Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşları uyardı Koronavirüs testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabı üzerinden hastanede tedavi olduğu bir pozu paylaştı. Geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden Böcek, vatandaşları 'mesafe ve hijyen kurallarına' uymaları konusunda uyardı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurarak tedaviye alınmıştı. Böcek, hastaneden paylaştığı fotoğrafla 'Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım' mesajı verdi. "MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYALIM" 17 Ağustos tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ve tedavisi süren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastane odasından paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" diyen Başkan Böcek, 'Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım' uyarısında da bulundu. Kaynak: DHA