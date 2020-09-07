Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama
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Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu olan Aşk 102 dizisinin çekimleri için sette bulunan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Boz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

07.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:54

Netlix'te yayınlanan Türk dizisi Aşk 101'nin yeni sezon çekimleri başladı. Yapım ekibinin sık sık yaptırdığı koronavirüs testlerinde 3 başrol oyuncusunun test sonucu pozitif çıktı. Sonucu pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan Alina Boz ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TEDAVİ SÜRECİM DEVAM EDİYOR"

Dizide başrol oynayan İpek Filiz Yazıcı, Kubilay Aka ve Alina Boz'un test sonucu pozitif çıktı. Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yapan genç oyuncu "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama

"COVID KİME BULAŞTIĞINI BİLMİYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kubilay Aka ise "Sıkıntı yok. Bu Covid kime bulaştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama

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Haber Yorumları (3)
REKLAM: BENCE GÜNDEME GELMEK İÇİN YAPTILAr 2 SEZON YAYINLANACAK KESİN
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MERT: Bunların ikisinde çıktı acaba niye? :D
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HE: Covid sadece öpüşme ya da cinsel yolla bulaşmıyor, ondan olabilir belki.
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