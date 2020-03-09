Koronavirüse yakalanan adam, virüsü başkalarına yaymak için art arda iki bara gitti
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İndependent, Çarşamba, Japonya, Sağlık, Dünya, Güncel

Koronavirüse yakalanan adam, virüsü başkalarına yaymak için art arda iki bara gitti

Japonya'da koronavirüse yakalanan ve evinde beklemesi söylenen bir adam, ailesine "Virüsü yaymaya gidiyorum" diyerek art arda iki bara gitti. Barda insanlara virüse yakalandığı anlatan adam, bar çalışanlarının şikayeti üzerine 1 gün sonra yakalanarak tedavi kurumuna götürüldü.

09.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:10
Koronavirüse yakalanan adam, virüsü başkalarına yaymak için art arda iki bara gitti

Japonya'nın Gamagori şehrinde yaşayan ve ebeveynlerinde virüs tespit edilen adama, Çarşamba günü başvurduğu hastanede koronavirüs tanısı konuldu ve 1 gün evinden çıkmaması söylendi. Bunun üzerine virüsü başkalarına da yaymak isteyen adam art arda iki bara gitti ve bar çalışanlarına koronavirüse yakalandığını anlattı. Bar çalışanlarının şikayeti üzerine, virüs taşıyan adam bir gün sonra tedavi altına alındı.

"VİRÜSÜ YAYMAYA GİDİYORUM"

İndependent'in haberine göre; Fuji News Network'ün aktardığına göre, bu uyarıya uymak istemeyen adam, aile üyelerine "Virüsü yaymaya gidiyorum" dedikten sonra kıyı kentindeki iki barı ziyaret etmeye karar verdi.

Tokyo Reporter'a göre 50'li yaşlarındaki adamın önce taksi tutarak bir bara gittiği ve ardından yürüyerek bir Filipin barına geçtiği iddia edildi.

ÇALIŞANLARA ANLATTI

Adamın bir şeyler yeyip birkaç içki içtikten sonra diğer müşterilere koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını anlattığı ve bunun üzerine endişelenen bir çalışanın yerel sağlık yetkililerine telefonla ulaştığı bildirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Koruyucu kıyafetler içindeki polisler ikinci bara geldi ancak adam eve gitmek üzere çoktan taksiye binmişti. Hastanın sonraki gün bir tedavi kurumuna gönderildiği aktarıldı.

BARLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

FNN'ye konuşan şehir yetkililerine göre iki bar dezenfekte ve sterilize edilirken, barların müşteri ve çalışanlarının da virüs için test edildiği bildirildi.

Yerel medya bar çalışanlarından birinin şu sözlerini aktardı:

"Bunu kafamda oturtamıyorum. Kelimelerle anlatmak zor, sadece sinirliyim."

Yetkililer bir basın toplantısı düzenleyerek olay için özür dilerken şehrin belediye başkanı Toshiaki Suzuki şunları ifade etti:

"Talimata uymayıp evde kalmaması son derece üzücü."

JAPONYA'DA BİNİ AŞKIN VAKA BULUNUYOR

Japonya'da bini aşkın doğrulanmış Kovid-19 vakası bulunuyor. Ancak bunların büyük kısmı, Yokohama yakınlarındaki bir kıyıda demirleyen ve bir süreliğine Çin anakarası dışındaki en büyük salgına ev sahipliği yapan yolcu gemisi Diamond Princess'te bulunan yolculardan oluşuyor.

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