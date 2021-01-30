Koronavirüse yakalanan 10 aylık bebek, hayatını kaybetti
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Koronavirüse yakalanan 10 aylık bebek, hayatını kaybetti

30.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:49
Koronavirüse yakalanan 10 aylık bebek, hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde karantinada olan ailenin 10 aylık bebekleri hayatını kaybetti. Ölümüyle ilçeyi yasa boğan Göktuğ bebek, bir hafta önce hayatını kaybeden dedesinin yanında toprağa verildi.

Ankara'da yaşayan Abdülkerim-Damla Dülger Çifti, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden babaları Mehmet Dülger'in cenazesi dolayısıyla Aydın'a geldi. Yenipazar ilçesinde yaşayan babalarını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul eden aile, daha sonra Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanınca doktora gitti. Burada yapılan muayenelerinde kovid-19 testi pozitif çıkan aile karantinaya alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dün aniden rahatsızlığı artan ailenin 10 aylık çocukları Göktuğ bebek, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Göktuğ Bebek, hayatını kaybetti.

DEDESİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bir hafta önce babalarını toprağa veren Dülger Ailesi, jandarma ekiplerinin de katıldığı cenaze programı ile bebeklerini dedesinin yanında toprağa verdi.

Dülger Ailesi'nin bir haftada iki ferdini birden kaybetmesi Aydın'da üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
TİRİVİRİ: dugun cenaze vs gitmeyin burada bir doktor hanim dugun yapti kalabaligi topladi ayip yahu
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