Koronavirüse karşı yapılan aşı sayısı 20 milyonu geçti
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Koronavirüse karşı yapılan aşı sayısı 20 milyonu geçti

Koronavirüse karşı yapılan aşı sayısı 20 milyonu geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Covid-19 aşı sayısı bugün itibarıyla 20 milyonu geçti.

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TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Covid-19 aşı sayısı bugün itibarıyla 20 milyonu geçti.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor. Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre, bugün saat 11.01 itibarıyla 12 milyon 246 bin 585'i ilk doz, 7 milyon 810 bin 198'i ise ikinci doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 20 milyon 56 bin 783'e ulaştı. İstanbul'da yapılan toplam aşı sayısı 3 milyon 182 bin 420, Ankara'da 1 milyon 603 bin 727, İzmir'de ise 1 milyon 358 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: AŞI PROGRAMIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEKSağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, "Bugün itibarıyla 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı yapılan aşı sayısı 20 milyonu geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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