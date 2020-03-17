Koronavirüse karşı bu 8 önleme dikkat
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüse karşı bu 8 önleme dikkat - Haber
Muhammed Emin, Güncel

Koronavirüse karşı bu 8 önleme dikkat

Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, koronavirüse karşı alınabilecek bireysel önlemleri açıkladı.

17.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:50
Koronavirüse karşı bu 8 önleme dikkat

Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, koronavirüse karşı alınabilecek bireysel önlemleri açıkladı. Prof Dr. Akkoyunlu, "Mümkünse topluma çıkmayın. Parayla teması azaltın. Her ortamda maske takın. Öksürük hapşırık durumlarında tek kullanımlık peçete kullanın. Kişisel sağlık durumunuzu güçlendirin. Bu dönemde özellikle ağır diyet yapmayın. Aşırı yemek yemeyin. Uykusuz kalmayın, düzenli uyuyun."

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, koronavirüsten (Kovid-19) korunma yöntemlerini açıkladı. Prof. Dr. Akkoyunlu, Türkiye'de de baş gösteren koronavirüse karşı bazı şeylerden vazgeçmemiz gerektiğine dikkati çekerek, "Toplu alanlarda çok fazla bulunmamalı, mümkünse kalabalık etkinliklere katılmamalıyız. Çünkü biliyoruz ki bu hastalık için en önemli şeylerden biri enfekte olan insanlarla ortalama 2 metre mesafeyi korumak. Ayrıca mümkünse toplu taşımayı kullanmamak gerekiyor. Toplu taşımada eller yoluyla virüs yayılımı artabilir. Eğer topluluğa çıkmak mecburiyetindeysek, o zaman maske kullanmak gerekiyor. Rutin zamanda maske kullanımını önermiyoruz, fakat bireysel hijyeni sağlayabilmemiz için toplu taşımayı kullanmak zorunluluğu olması halinde kesinlikle maske kullanılmalı." dedi.

ASIL TEHLİKE CEBİMİZDE

Koronavirüsle ilgili asıl büyük tehlikeyi cebimizde taşıdığımıza işaret eden Prof. Dr. Akkoyunlu, şöyle devam etti: "Dünya genelinde dolaşımı en hızlı olan ve birçok elden geçen 'para' koronavirüsün yayılımını da hızlandırabilir. Olabildiğince parayla teması kesmek gerekiyor. ve bu sık dokunulan yerlerle temas ettikten sonra ellerimizi su ve sabunla yıkamak gerekiyor. Gün içerisinde alınabilecek en kolay ve hızlı önlem su ve sabunla elleri yıkamaktır. Eğer ellerimizi yıkayamıyorsak, dezenfektanlarla temizlemek ya da yüzde 80'den fazla alkol içerikli herhangi bir maddeyle ki bu kolonya olabilir, bununla ellerimizi dezenfekte etmek gerekiyor. Bu arada ellerin ağız ve yüze değdirilmemesi de son derece önemli. Dört bir yanımızın virüslerle sarıldığı dönemde toplumsal davranış değişikliğine de gidilmeli. Tokalaşmak, öpüşmek, sarılmak gibi mesafeyi yakınlaştıran veya bedensel teması sağlayan durumlardan uzak durmak gerekiyor."

DÜZENLİ UYUYUN, DENGELİ BESLENİN

Prof. Dr. Akkoyunlu, bireysel alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: "Mümkünse topluma çıkmasınlar. Her ortamda maske taksınlar. Parayla teması olabildiğince azaltın. Öksürük hapşırık durumlarında tek kullanımlık peçete kullanılmalı, ani durumlarda ise kesinlikle ele değil kol içerisine doğru öksürülmeli. Kişisel sağlık durumunu güçlendirme hastalığa yakalanma oranını azaltmıyor ama ölüm oranını azaltıyor. Bu dönemde özellikle ağır diyet yapmamak gerekiyor. Çok aşırı yememek gerekiyor. Mümkün mertebe sağlıklı ve dengeli beslenilmeli. Uykusuz kalmamak, düzenli uyumak son derece önemli. Propolis, zencefil, zerdeçal, çörek otu tohumlarının kullanımı öneriliyor, fakat bunlar koronavirüse karşı ispatlanmış şeyler değil. Şu açıdan öneriyoruz, genel sağlık durumunuzu toparlar, direncinizi arttırır fakat bunun Kovid-19 üzerinde ispatlanmış bir etkisi şimdilik yok."

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı Haber
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi Haber
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Seren Serengil Recep Tayyip Erdoğan
Spor Henry Onyekuru Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Koronavirüse karşı bu 8 önleme dikkat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:26:33. #1.15#