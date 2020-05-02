Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma

Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma
02.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:41

ANKARA'da Bor Araştırmacısı Doç. Dr. Mükerrem Şahin, koronavirüsten korunmak amacıyla bor bileşiği içeren el dezenfektanı, ağız yıkama solüsyonu ve propolis geliştirdi.

ANKARA'da Bor Araştırmacısı Doç. Dr. Mükerrem Şahin, koronavirüsten korunmak amacıyla bor bileşiği içeren el dezenfektanı, ağız yıkama solüsyonu ve propolis geliştirdi. Doç. Dr. Şahin, "Biz borla ilgili 3'lü koruma sağlamış olduk. Elde borla koruma, ağızda borla koruma ve vücudumuzun direncini artırarak enfeksiyonda bizi daha güçlü hale getirerek bu şekilde koruma" dedi.

Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucusu Doç. Dr. Mükerrem Şahin, Covid-19 salgınıyla birlikte borun önemli bir hale geldiğini belirterek, bu süreçte borlu el dezenfektanı, ağız çalkalama solüsyonu ve bor içeren propolis geliştirdiklerini söyledi. Borlu el dezenfektanının çok önemli bir fikir olduğunu ve Türkiye'nin yeni bir ürün kazandığını söyleyen Şahin, "Kolonya olmadan da bu işin yapılacağını gösteren bir ürün. Burada önemli olan yapılan dezenfektanın ya da ürünün antiviral testi geçmiş olmasıdır. Her bor bileşiği bunu yapmaz, bizim elimizdeki ürün antiviral testi geçmiştir" dedi.

'AĞIZ-BURUN YIKAMA SOLÜSYONU'Ağız ve burun içinin korunması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, bu virüsün hava yoluyla ya da temas yoluyla, solunum yoluyla ağız ve burundan vücuda girdiğini ifade etti. Doç. Dr. Mükerrem Şahin, "Antiviral etkiye sahip olan bu bor bileşiğiyle, karanfil, kekik, defne, lavanta gibi bitki özleri kullanıyoruz. Bunları kendimiz ekstre ediyoruz. Zerdeçal da karışımda kullandığımız bir bitkidir. Bunlarla birlikte bir ağız yıkama solüsyonu yaptık. Bu sayede insanlar ağızlarını bununla çalkaladıklarında ve 2-3 defa tükürdüklerinde enfeksiyona tabi olmuş olsalar bile o virüse karşı kendilerini korumuş olacaklar. Ağız ve burnu temizlemek çok etkin bir koruma yöntemidir. Bizim yaptığımız doğal üründür, riski yoktur. Yutulduğunda büyük risk oluşturmaması lazım ki yutulabilen ürünlerden tercih ederek ortaya yeni bir ürün çıkardık. Bu ağız yıkama solüsyonunun Covid-19 için çok başarılı bir koruma yöntemi olacağını düşünüyoruz. Maskenin koruyacağından farklı bir korumadır bu. Özellikle sağlık çalışanları için çok öneriyoruz" diye konuştu. 'BORPOLİS'Doç. Dr. Şahin, bor ihtiva eden proteaz inhibitörü olarak davranan bir bileşiği propolisle birleştirerek 'borpolis'i geliştirdiklerini belirterek, "Gerekli müsaadeler alındı. Şu anda raftalar. Bor polis suya 10 damla atarak düzenli içilir. Arıdan gelen bir propolis ile birlikte destek olarak sunduğumuz bir ürün. Covid-19 enfeksiyonu olan tedaviye destek amaçlı gönderdiğimiz hasta sayısı 25'e yakındır. İyileşme süreçlerini çok hızlandırdı. İyileşme hastanede devam ediyor. Klinik tedavi devam ederken gıda takviyesi olarak verildiğinde bunu daha güçlendirmiş oldu" ifadelerini kullandı. '3'LÜ KORUMA'

?Doç. Dr. Şahin, borla ilgili 3'lü koruma sağlamış olduklarını vurgulayarak, "Elde borla koruma, ağızda borla koruma ve vücudumuzun direncini artırarak enfeksiyonda bizi daha güçlü hale getirerek bu şekilde koruma. Amacımız buydu. Bu ürünlerin bileşikleri hazırdı, bor çalışıyorduk. Son 2 yıldan beri değişik bor ürünlerini tedavide destekçi olmak için yoldayız. Kovid çıkınca incelemelerimiz, araştırmalarımız gösterdi ki bor burada da kullanılabilir. Ürün yerli imkanlarla oluşturulmuştur" dedi.


- Ankara

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti Haberler
Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Haberler
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Arda Turan Şenol Güneş Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan 1 Mayıs
Şu an buradasınız: Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 10:13:14. #1.14#
title