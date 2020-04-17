Koronavirüse karşı aşı ve ilaçların ne zaman kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor? Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüs tedavisi için aşı ve tedaviler geliştirmek için yarışıyor.

Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüs tedavisi için aşı ve tedaviler geliştirmek için yarışıyor.

Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor.

Salgın Hazırlık İnnovasyonları Koalisyonu (CEPİ) çeşitli gelişim aşamalarındaki 115 Covid-19 aşısı tespit etti.

Bunların beşindeyse, klinik deneylere başlandı. Independent'ta yer alan bir haberde, aşı ve ilaç çalışmaları derlendi.

Üzerinde çalışılan potansiyel aşılar

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, üzerinde çalıştıkları aşının Eylül ayında genel kullanıma hazır olabileceğini söyledi.

Aşıbilim Profesörü Sarah Gilmert, ekibinin potansiyel bir aşı geliştirdiğini ve iki hafta içinde insanlar üzerinde denemelere başlanacağını söyledi.

Hiç bir şeyi garanti edemeyeceklerini söylüyorlar, ancak her şey yolunda giderse aşının sonbahar aylarında hazır olabileceğini kaydettiler.

İlaç devleri Sanofi ve GSK da gelecek yılın ortalarına bir aşı geliştirmek umuduyla güçlerini birleştirdi.

Bu yılın ikinci yarısında klinik deneylere başlamayı umuyorlar.

Pittsburgh Tıp Üniversitesi'ndeki uzmanlar ise, koronavirüse karşı potansiyel bir aşı olabilecek parmak ucu büyüklüğünde bir bant üzerinde çalışıyor.

Çin'de ise CanSino Biyoloji, aşı adayı üzerinde ikinci aşama testlere başladı.

Yine ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Moderna Inc'in potansiyel aşı çalışmaları devamediyor.

Bu deneysel aşının ilk dozunu geçen ay alan denek, ikinci dozu almak için Seattle'a geri döndü.

Cambridge Üniversitesi'ndeki uzmanlar da dünya genelindeki birçok kuruluş gibi potansiyel bir aşı üzerinde çalışıyor.

Tedaviler konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?

Deneme aşamasında olan bazı potansiyel Covid-19 tedavileri, zaten başka hastalıkları tedavide kullanılıyor.