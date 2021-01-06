Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor

06.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:43
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor

BURSA'nın İznik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler, araçlarını 200 derece sıcaklık oluşturan buharlı sistem ile dezenfekte etmeye başladı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler, araçlarını 200 derece sıcaklık oluşturan buharlı sistem ile dezenfekte etmeye başladı.

İznik ilçesinde oto yıkama dükkanı bulunan Emre Yıldırım, koronavirüse karşı gelen araçları yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkamaya başladı. Sürücülerin, buharlı sisteme ilgi gösterdiğini söyleyen Yıldırım, virüs ve bakteri sorunlarının önüne geçildiğini iddia etti.Yıldırım, 2 yıldan bu yana oto yıkama işi yaptığını anlatarak, pandemi sürecinde temizliğe daha fazla dikkat ettiklerini söyledi. Koronavirüse karşı otomobillerinin temizliğini buharlı sistem ile yaptırmak isteyenlerin taleplerine yetişmek için gece yarısına kadar çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, "Müşterilerim memnun. Çünkü 200 derece yüksek ısı kaynağında her türlü virüs ve bakteri yaşayamıyor. Araçlarımız bu sayede daha sağlıklı ve hijyen oluyor" diyor.


Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Prens Harry Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Cüneyt Çakır Güven Yalçın İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:44:45. #1.14#
title