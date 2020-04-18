Koronavirüs - Yıldızlardan sekiz saatlik konser yayını: The One World Together At Hom
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Rolling Stones, Koronavirüs, Türkiye, Dünya
BBC

Koronavirüs - Yıldızlardan sekiz saatlik konser yayını: The One World Together At Hom

Aralarında Rolling Stones ve Billie Eilish'in de bulunduğu 100'den fazla şarkıcı The One World: Together At Home (Tek Dünya: Evde Birlikte) adlı sekiz saatlik bir konser yayını için bir araya gelecek.

18.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:50
Koronavirüs - Yıldızlardan sekiz saatlik konser yayını: The One World Together At Hom

Aralarında Rolling Stones ve Billie Eilish'in de bulunduğu 100'den fazla şarkıcı The One World: Together At Home (Tek Dünya: Evde Birlikte) adlı sekiz saatlik bir konser yayını için bir araya gelecek.

Dünya çapında sağlık çalışanlarını desteklemek için düzenlenecek konser yayını internet üzerinden Türkiye saatiyle 19 Mart Pazar 02.00'den itibaren canlı olarak izlenebilecek.

Sanatçıların şarkılarını evlerinden söyleyeceği konser youtube.com/WHO adresinden izlenebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü ve yoksulluğa karşı faaliyet yürüten yardım kuruluşu Global Citizen'ın birlikte düzenlediği yayının küratörlüğü ise Lady Gaga'yla birlikte yapılacak.

Konserleri duyuran Global Citizen, "Aramızda mesafeler olabilir ama bir araya gelmemiz hiç bugünkü kadar önemli olmamıştı" dedi.

ABD'li televizyoncular Stephem Colbert, Jimmy Kimmel ve Jimmy Fallon'un sunacağı yayına Elton John, Taylor Swift ve Oprah Winfrey de katılacak.

Rolling Stones'un konserine grubun dört üyesi de (Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts ve Ronnie Wood) katılacak.





Paul McCartney, Stevie Wonder, Eddie Vedder, Celine Dion ve Jennifer Lopez'in de yer alacağı konser yayınında koronavirüse karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin hikayeleri de anlatılacak.

Etkinlik sayesinde toplanan bağışlar Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 Dayanışma Fonu'na verilecek.





BBC
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