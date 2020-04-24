Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ruh sağlığımızı korumak için öneriler
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Danışman, Seyhan, Sağlık, Haber
BBC

Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ruh sağlığımızı korumak için öneriler

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

24.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:00
Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Ruh sağlığımızı korumak için öneriler

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 3. bölümünde salgın ve karantina sürecinde ruh sağlığımızı nasıl koruyabileceğimize bakıyoruz... Ruhen sağlıklı olabilmenin ilk adımı ne? Günlük rutinler önemli mi? Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Sevinçler anlatıyor.





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