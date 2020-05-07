Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren 2 kentimize uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
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Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren 2 kentimize uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın

Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren 2 kentimize uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
07.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:43

Koronavirüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize'de koronavirüs testlerinin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı uzmanları uyarılarda bulundu. Ancak uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiğini hatırlattı ve 'Evde kal' çağrısını yineledi.

Türkiye'de görülen koronavirüs salgınının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce Kovid-19 tanı laboratuvarı yetkisi verilen RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvarda, 2 ayda yaklaşık 5 bin dolayında test sonuçlandırıldı. Her türlü biyogüvenlik önlemlerini alan 11 kişilik ekibin 7 gün 24 saat süreyle çalışma yürüttüğü laboratuvarda bakanlık tarafından geliştirilen yerli ve milli kitle çalışılıyor. Koronavirüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize ilinin Kovid-19 testlerinin yapıldığı laboratuvar görevlileri rehavet uyarısında bulundu. Günlük ortalama yapılan 150 koronavirüs testinde sıfıra yakın pozitif sonuç elde etiklerini açıklayan uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiği hatırlattı, 'evde kal' çağrılarını yineledi.

Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren 2 kentimize uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın

"5-6 SAATTE TESTLERİ SONUÇLANDIRIYORUZ"

RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, 2 aydır laboratuvarlarında koronavirüs testlerinin yapıldığını belirterek bugüne kadar 5 bin dolayında test yaptıklarını anlattı. 5-6 saat içinde gelen test sonuçlarını sonuçlandırdıklarını söyleyen Çiçek, "Sağlıkta kalite standartlarını gözeterek hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle bir küresel salgın sürecinde bunu da yapmak ayrıca bir gayret istiyor. Zaten moleküler testler titizlik, deneyim, disiplin gerektiren testler. Biz ekip olarak hizmet kalite standartlarını en yüksek tutma çabasını gösteriyoruz. Rize ve Artvin İl Sağlık Müdürlükleri ile sürekli iletişim halindeyiz. Verdiğimiz sonuçların bakanlığımızın da çok önemsediği ve dünyada ilk defa sadece bizim ülkemizde uygulanan filyasyon, iz sürme, bulaş kaynağına ulaşma açısından kullanılması, covid-19'un toplumda kontrol altına alınmasında sürece çok ciddi katkı sağladığının göstergesidir. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahada bunu çok özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. Sonuçlarımızı düzenli olarak bakanlığa bildiriyoruz, ayrıca buradaki hem negatif ve pozitif örnekleri şahit numune olarak saklıyoruz" dedi.

Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren 2 kentimize uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın

"REHAVETE DÜŞMEMELİYİZ"

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı sıkı tedbirler kapsamında testleri yaptıkları Rize ve Artvin'de vaka sayılarında düşüşler olduğunu söyleyen Çiçek, "Bu da sevindirici ama bu bizi rehavete düşürmemeli, asla gevşemeye sebep olmamalı, kesinlikle el hijyenine ve diğer önerilen tüm kurallara riayet edilmeli. Evde kalmaya devam edilmelidir. Testlerini yaptığımız Artvin'de 17 -18 gündür hiç pozitif vakanın olmaması sevindirici bir haber. Rize'de ve Türkiye'de de bu sonuçlara ulaşmayı umut ediyoruz. Bu vesile ile böyle bir laboratuvarın kurulmasında emeği geçen bölüm başkanımıza ve idarecilerimize, rektörlüğümüze, başhekimliğimize, uyum içinde çalıştığımız İl Sağlık Müdürlüklerine ve fedakar ekip arkadaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Birol Özgümüş, 2010 yılında kurulan son derece modern donanımlı mikrobiyoloji laboratuvarının sahip olduğu imkanlar ile Kovid-19 tanı laboratuvarı seçildiğini söyledi.

Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren 2 kentimize uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın

VALİ ÇEBER: VAKA SAYIMIZ AZALDI

Rize Valisi Kemal Çeber de kentte vaka sayılarının azaldığını belirterek bunun sevindirici olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Rize'de dün vakaya rastlanmadı. Önceki gün 2 vakamız oldu. Vaka sayıları azaldı. Hastanelerimizde tedavi gören hasta sayımızda azaldı. Ancak her şeye rağmen tedbirli olmaya devam ederek evlerimizde kalmaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerilerini uymaya devam etmeliyiz. Bir süre daha bu kurallara ve tedbirlere uyacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

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