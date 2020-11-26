Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda; koronavirüs vakalarının son bir haftada yüzde 50 arttığını belirtti. Koca, kritik illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını da açıkladı.

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının ülkemizde son bir haftada yüzde 50 arttığını söyledi. Koca'nın yoğun bakım doluluk oranına ilişkin açıklamaları şöyle:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA DESTEK VERELİM"

"Altyapımızın gücü yanında her kapasitenin de bir sınırı vardır. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin. Hiç kimse 'Hasta olursam sağlık çalışanlarını tedavimi nasıl olsa yapar' kolaycılığına düşmesin. Sağlık personelimizin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakti kalmadığını unutmayalım. Sağlık ordumuz yıllık izinlerini bile kullanamamaktadır. Onlara destek verelim, kalabalıklardan uzaklaşalım, eş-dost-akraba ziyaretlerini erteleyelim. Yasakları beklemeden hayatımızı tanzim edelim.

"ZATÜRRE ORANI DÜŞTÜ"

Özellikle Türkiye'de vakaların bütün illerde neredeyse arttığını, ortalamanın üzerinde ciddi bir artış olduğunu, Mersin, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kırşehir, Hatay, Osmaniye, Adana'nın yüksekliğini gösteren, pnömoni oranının düştüğünü hepsinde gördüğümüz. Tedaviyle her geçen gün zatürre oranını düştüğünü görüyoruz. Ama vaka oranının bütün illerde artışta olduğunu söyleyebilirim.

İLLERE GÖRE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

İstanbul: Doluluk oranlarına baktığımızda, İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. Bu oranın oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını görüyoruz.

Ankara: Ankara'da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz. Yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece Covid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz.

Bursa: Yüzde 75.8 doluluk oranı, servis doluluk oranı 64.2. Bursa'da şehir hastanesinin varlığı var olan hastayı tedavi etmede büyük kolaylık sağlamakta. Bursa'da özellikle son üç günden bu yana azalış dönemine girdiğini söyleyebilirim.

İzmir: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.6'ya kadar çıktı. İzmir deprem sonrası dönemde de giderek iki hafta sonrası artışın belirginleşti. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vakalar arttı, bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz.

Gaziantep: 3. pikini yaşıyor. 5-6 hafta önce bir pik yaşamıştı. O dönem vatandaşımızın da katılımıyla o dönemi başarıyla sonuçlandırmıştık. Son 2 haftadan bu yana Gaziantep'te önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım doluk oranı 73.1'e kadar çıktığını görüyoruz.

Kocaeli: Önemli oranda artışın olduğu bir ilimiz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.9, solunum cihazı doluluk oranı 40.6. Son beş günden bu yana Kocaeli'nde de artış hızının düştüğünü söyleyebiliriz"