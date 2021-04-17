Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında artan koronavirüs vakalarına önlem olarak kısmı kapanma dönemine girildiğini açıklamıştı. Fakat tedbirlere rağmen yüksek seyreden vaka sayıları halen endişelendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, alınan önlemlerden sonuç alınmazsa daha sıkı tedbirler gündeme gelecek. Bu seçenekler arasında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma yer alıyor.

Artan koronavirüs vakalarından ardından 13 Nisan salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi yeni tedbir kararı açıklamıştı. Erdoğan'ın 'Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir' sözlerinden sonra daha sert önlemlerin de gelebileceği konuşulmaya başlandı.

Şu günlerde yüksek seyreden vaka sayılarının önümüzdeki süreçte 25-30 binlere inmesi bekleniyor. Vakaların bu seviye düşmemesi halinde tam kapanma kararının açıklanabileceği belirtiliyor.

9 GÜNLÜK KAPANMA

Sabah'ın haberine göre; beklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak. Eğer bu sağlanamazsa Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında belirttiği daha sıkı tedbirler gündeme gelecek. Hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma masadaki konular arasında yer alıyor.

İSTENMEYEN TEDBİRLER GELEBİLİR

Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söylemişti. Prof. Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" şeklinde konuşmuştu.