Uzaktan eğitim dönem sonuna kadar devam edecek
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Uzaktan eğitim dönem sonuna kadar devam edecek

17.11.2020 20:26 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son haftalarda koronavirüs vakalarının artması üzerine uzaktan eğitimin dönem sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

1 Haziran'da başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" döneminin ardından koronavirüs vakaları kademeli olarak artışa geçti. Özellikle son günlerde vaka sayıları 3 binin üzerinde gerçekleşirken, okullarda uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı Kabine toplantısının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği soruyu yanıtladı.

UZAKTAN EĞİTİM DÖNEM SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son haftalarda koronavirüs vakalarının artması üzerine uzaktan eğitimin dönem sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Uzaktan eğitim dönem sonuna kadar devam edecek

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