Koronavirüs Tedbirleri ile Hava Kirliliği Azaldı
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Koronavirüs Tedbirleri ile Hava Kirliliği Azaldı

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler dünya genelinde havanın kalitesini artırdı. Türkiye'de 29 büyükşehirde hava kirliliğinin %32 azaldığı tespit edildi.

22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
Koronavirüs Tedbirleri ile Hava Kirliliği Azaldı

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler dünya genelinde havanın kalitesini artırdı. Türkiye'de 29 büyükşehirde hava kirliliğinin %32 azaldığı tespit edildi.

Koronavirüs Tedbirleri ile Hava Kalitesi Arttı

Koronavirüs salgınının yavaşlaması, durma noktasına gelmesi için birçok tedbir alındı, yeni önlemler de alınmaya devam ediyor. Türkiye'nin 29 büyükşehrinde alınan önlemler, hava kirliliğini önemli ölçüde azalttı. Vatandaşlar, "Evde Kalın" çağrılarına uydu, araç kullanımı büyük oranda düştü. İnsanların evden çıkmaması havanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin azalmasını sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile büyükşehir belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye'de 20 şehirde partikül madde (PM10) hava kirliliği %32 azaldı. Hava kirliliğinin en fazla azaldığı şehir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ı Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum, Eskişehir takip ediyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da hava kirliliği 16 Mart tarihinden itibaren %11 azaldı. Nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde hava kirliliğinin Ankara'da %27, Bursa'da %37, Antalya'da %28, Adana'da %46 azaldığı kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu vurgulayarak, hava kalitesinin iyi olmasının koronavirüs ile mücadeleye katkı sağladığını söyledi.

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020

Kaynak: Tamindir

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