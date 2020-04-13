Koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 hasta alkışlarla taburcu edildi İstanbul'da bir özel hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 hasta, alkışlarla taburcu edildi.

İstanbul'da bir özel hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüs şüphesiyle Derindere Hastanesine başvuran 68 yaşındaki İbrahim Babaoğlu, yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

Yaklaşık 1 hafta boyunca tedavisine devam edilen Babaoğlu, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Hastane Genel Müdürü Serkan Bülent Şahin, Babaoğlu'na, taburcu olan ilk koronavirüs hastaları olduğunu belirterek çiçek takdim etti. Babaoğlu, görevlilere teşekkür ederek "Hepinizin koronavirüs zamansız bir dönemde gözlerinizden öpüyorum." dedi.

Koruma kıyafetli ve maskeli sağlık çalışanları, sosyal mesafeyi koruyarak Babaoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aynı şikayetlerle hastaneye başvuran 50 yaşındaki Mine Özkan da bir haftalık tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi.

Taburcu edilen ikinci hasta olan Özkan, kendisine takdim edilen çiçeği alırken gözyaşlarını tutamayarak, "Daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Bu çiçeği bizim size vermemiz gerekiyordu. Yaklaşımınız o kadar güzeldi ki... Çok mutlu oldum." dedi. Özkan da alkışlar eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA