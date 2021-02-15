Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi
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Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi

15.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:57
Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş entübe edildi

Kötü haberi duyuran Onur Akay, 66 yaşındaki oyuncunun durumunun ağır olduğu belirterek "Malatya'da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kötü haberi duyuran Onur Akay, 66 yaşındaki oyuncunun durumunun ağır olduğu belirterek  "Malatya'da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yattığını söylediler" dedi.

 TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

Kaynak: Hürriyet

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