Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi
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Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

TUNCELİ Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi
24.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:02

TUNCELİ Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir tarafından, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste yatarak tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Maçoğlu'nun tedavisinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberler doğrultusunda sürdürdüğü de açıklandı. Başkan Maçoğlu'nun şikayetlerinde de gerileme olduğunun ifade edildiği açıklamada, yoğun bakım ihtiyacı bulunmadığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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