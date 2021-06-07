Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar

Haberler.com - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınının dünyadaki etkisi devam ederken, korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı da hızla yayılıyor. Uzmanlar bu hastalıktaki yoğun bakıma kaldırılma oranının yüzde 70 bandında olduğunu belirtirken, sadece Hindistan'da 2 bin kişide görülen bu hastalığın daha çok 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğü ifade edildi. Korona geçiren veya geçirmekte olan çocuklarda nadiren görülen bu hastalık geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülmüştü.

Koronavirüs (Kovid-19) sonrası ortaya çıkan MIS-C yayılmaya devam ediyor. Kovid-19 ile enfekte olan çocukların çoğu hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor. Ancak MIS-C geliştirmeye devam eden çocuklarda kalp, akciğerler, kan damarları, böbrekler, sindirim sistemi, beyin, cilt veya gözler gibi bazı organlar ve dokular ciddi şekilde iltihaplanıyor. Uzmanlar bu hastalığın enfeksiyondan iki ila altı hafta sonra Kovid-19'u atlatan ve iyileştiği düşünülen çocukları etkilediğini belirtiyor. Sadece Delhi'de 200 vakanın bulunduğunun altını çizen kentteki Lady Hardinge Tıp Koleji'nde pediatri direktörü Dr. Harish hastalığın kalp, solunum veya böbrek yetmezliğine yol açabildiğini belirtti. Erken teşhisin çok önemli olduğunun altını çizen Harish, "İyileşen çocukların uzun vadeli yaşam kalitesi, organların ne kadar kötü etkilendiğine bağlı" dedi.

MIS-C NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda multisistem inflamatuar sendromun (MIS-C) belirti ve bulguları (tüm semptomlar) aynı anda gözükmeyebilir. MIS-C belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

• 24 saat veya daha uzun süren ateş

• Kusma

• İshal

• Mide ağrısı

• Deri döküntüsü

• Alışılmadık derecede yorgun hissetmek

• Hızlı nabız

• Hızlı nefes alma

• Kırmızı gözler

• Dudakların ve dilin kızarıklığı veya şişmesi

• Ellerin veya ayakların kızarıklığı veya şişmesi

• Baş ağrısı veya baş dönmesi

• Büyümüş lenf düğümleri.

Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar

MIS-C HASTALIĞI TEKRAR EDER Mİ?

Şu ana kadar bildirilmiş tekrarlayan MIS-C vakası yok. Tekrarlama ihtimali veya riski ile ilgili maalesef bir veri de yok.

Çocuğunuz yukarıda sıralanan belirtileri ağır geçiriyor veya acil durum uyarı işaretlerinden herhangi birini yaşıyor ise acil doktora başvurun.

MIS-C SENDROMU TANI KRİTERLERİ NELERDİR?

Çocuğunuz ciddi şekilde hasta değilse ancak MIS-C'nin diğer belirtilerini veya semptomlarını gösteriyorsa çocuğunuzun doktoruna başvurun.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Kovid-19 geçiren veya geçirmekte olan çocuklarda nadiren görülen bu hastalık geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülmüştü.

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
Haber Yorumları (2)
DİLEK SADİC CELİK: Ve korku - kaos yaymaya devam. Cahillere masallara devam.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
SELİN AKPINAR : Ve biz tüm bunlara rağmen okulları açtık. Bakan sosyal mesafe diyor ama çocukların pek buna uyduğu söylenemez
Cevap Yaz 6 24 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Veysel Eroğlu Muharrem İnce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Hadise Hazal Kaya Burak Özçivit
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:37:21. #1.15#

title