Kovid-19 nedeniyle koku kaybı yaşayan hastaların yapması gerekenler

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin Ulu, Kovid-19 geçirenlerin, koku kaybının geçip geçmediğini anlamak için kimyasal madde içeren ürünleri koklamak yerine kahve çekirdekleri, nane, tarçın veya taze sarımsağı koklaması gerektiğini belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ulu, Kovid-19 nedeniyle koku kaybı yaşayan hastaların yapması gerekenleri aktardı.

Kovid-19 geçirenlerin, koku kaybının geçip geçmediğini anlamak için kimyasal madde içeren ürünleri koklamak yerine kahve çekirdekleri, nane, tarçın veya taze sarımsağı koklaması gerektiğini belirten Ulu, bebek pudrası veya kokulu mum gibi gıda dışı maddelerin de koku kaybını anlamak için kullanımının sakıncalı olmadığını kaydetti.

Genelde KBB polikliniğine başvuran Kovid pozitif hastalarda boğaz ağrısı, kulak ağrısı, burun tıkanıklığı, ateş, halsizlik, yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı, sürekli öksürük ve baş ağrısı görüldüğünü aktaran Ulu, "Üst solunum yolları enfeksiyonlarında gözlenen hapşırma ve burun akıntısı daha az olarak gelmektedir. Hatta Kovid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı şikayetinin olduğu görülebilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Son zamanlarda ani işitme kayıplı hasta sayısı artmaya devam etti"

Prof. Dr. Şahin Ulu, İngiltere'deki uzmanların, "koronavirüsün ani ve kalıcı duyma kaybına da yol açabileceği" şeklindeki açıklamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırma heyetlerinin çoğu, Kovid'in işitme kaybına nasıl yol açabileceğinin bilinmediğini ancak bunun bazı muhtemel açıklamaları olduğunu söyledi. Örneğin, Dr. Koumpa, 'Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açabilir ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamatuvar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Dolayısıyla steroidler inflamasyonu ve sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir' dedi. Ani işitme kaybı erken tedaviden fayda görüyor. Dolayısıyle hemen tedavi edilmezse tek taraflı işitme kaybı kalıcı hale gelebilir. Bu da kişinin hayat kalitesini bozabilir."

Son zamanlarda ani işitme kayıplı hasta sayısının artmaya devam ettiğini aktaran Ulu, "Yapılan araştırmalarda, hastalarda genelde sensörinöral işitme kaybı gelişmiş olup bu da iç kulağın ya da sesten sorumlu olan sinirin iltihaplanması ve hasar görmesiyle oluşuyor. Bu sorunun tedavisinde steroid içeren ilaçlarla kısmi bir başarı elde edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Maske nedeniyle yüksek düzeyde karbondioksit solumanın hayati riskler taşıyabileceği belirtilse de maske kullanmanın karbondioksit solunumunu arttırdığına dair kesin bir bulguya rastlanmadığını belirten Ulu, çok nadir olarak uzun süre maske takmanın hypercapneaya (kanda karbondioksit fazlalığı) neden olabileceğini, karbondioksit zehirlenmesinin ise baş dönmesi, baş ağrısı, nefes darlığı gibi sorunlar oluşturabildiğini bildirdi.

Ulu, "Eğer birinin zaten nefes almak ile ilgili problemleri (astım, KOAH, alerji ve benzeri) varsa maske takmak o kişiyi daha kötü hale getirebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz