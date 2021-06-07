Kovid-19 nedeniyle koku kaybı yaşayan hastaların yapması gerekenler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 nedeniyle koku kaybı yaşayan hastaların yapması gerekenler

Kovid-19 nedeniyle koku kaybı yaşayan hastaların yapması gerekenler
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Sağlık

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin Ulu, Kovid-19 geçirenlerin, koku kaybının geçip geçmediğini anlamak için kimyasal madde içeren ürünleri koklamak yerine kahve çekirdekleri, nane, tarçın veya taze sarımsağı koklaması gerektiğini belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ulu, Kovid-19 nedeniyle koku kaybı yaşayan hastaların yapması gerekenleri aktardı.

Kovid-19 geçirenlerin, koku kaybının geçip geçmediğini anlamak için kimyasal madde içeren ürünleri koklamak yerine kahve çekirdekleri, nane, tarçın veya taze sarımsağı koklaması gerektiğini belirten Ulu, bebek pudrası veya kokulu mum gibi gıda dışı maddelerin de koku kaybını anlamak için kullanımının sakıncalı olmadığını kaydetti.

Genelde KBB polikliniğine başvuran Kovid pozitif hastalarda boğaz ağrısı, kulak ağrısı, burun tıkanıklığı, ateş, halsizlik, yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı, sürekli öksürük ve baş ağrısı görüldüğünü aktaran Ulu, "Üst solunum yolları enfeksiyonlarında gözlenen hapşırma ve burun akıntısı daha az olarak gelmektedir. Hatta Kovid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı şikayetinin olduğu görülebilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Son zamanlarda ani işitme kayıplı hasta sayısı artmaya devam etti"

Prof. Dr. Şahin Ulu, İngiltere'deki uzmanların, "koronavirüsün ani ve kalıcı duyma kaybına da yol açabileceği" şeklindeki açıklamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırma heyetlerinin çoğu, Kovid'in işitme kaybına nasıl yol açabileceğinin bilinmediğini ancak bunun bazı muhtemel açıklamaları olduğunu söyledi. Örneğin, Dr. Koumpa, 'Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açabilir ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamatuvar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Dolayısıyla steroidler inflamasyonu ve sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir' dedi. Ani işitme kaybı erken tedaviden fayda görüyor. Dolayısıyle hemen tedavi edilmezse tek taraflı işitme kaybı kalıcı hale gelebilir. Bu da kişinin hayat kalitesini bozabilir."

Son zamanlarda ani işitme kayıplı hasta sayısının artmaya devam ettiğini aktaran Ulu, "Yapılan araştırmalarda, hastalarda genelde sensörinöral işitme kaybı gelişmiş olup bu da iç kulağın ya da sesten sorumlu olan sinirin iltihaplanması ve hasar görmesiyle oluşuyor. Bu sorunun tedavisinde steroid içeren ilaçlarla kısmi bir başarı elde edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Maske nedeniyle yüksek düzeyde karbondioksit solumanın hayati riskler taşıyabileceği belirtilse de maske kullanmanın karbondioksit solunumunu arttırdığına dair kesin bir bulguya rastlanmadığını belirten Ulu, çok nadir olarak uzun süre maske takmanın hypercapneaya (kanda karbondioksit fazlalığı) neden olabileceğini, karbondioksit zehirlenmesinin ise baş dönmesi, baş ağrısı, nefes darlığı gibi sorunlar oluşturabildiğini bildirdi.

Ulu, "Eğer birinin zaten nefes almak ile ilgili problemleri (astım, KOAH, alerji ve benzeri) varsa maske takmak o kişiyi daha kötü hale getirebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Erkeklerin Covid-19'a yakalanma oranı 9,4 daha yüksek
Erkeklerin Covid-19'a yakalanma oranı 9,4 daha yüksek
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 nedeniyle koku kaybı yaşayan hastaların yapması gerekenler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:43:34. #1.14#

title